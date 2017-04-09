Правозащитник: задержание россиянина в Испании провели с нарушениями

МАДРИД, 9 апр — РИА Новости, Сергей Сарымов. Задержание российского гражданина Петра Левашова в Барселоне было проведено с нарушениями, заявил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов, к которому за помощью обратилась супруга задержанного россиянина.

Ранее СМИ сообщили, что ночью в Испании по запросу США был задержан программист из Санкт-Петербурга. В Барселоне он отдыхал с семьей. Факт задержания Левашова позднее подтвердили в посольстве России в Мадриде.

"Тот факт, что в его номер ворвались, провели силовое задержание, является нарушением. Сейчас мы будем уточнять, какие точно документы пришли из США, насколько они полномочны и на каком основании был произведен арест", — сказал Ионов.

Правозащитник, основываясь на опыте предыдущих дел, отметил, что "американская сторона нарушает международное право, так как не указывает информацию по существу — кто был признан потерпевшим, какая информация использовалась и так далее".

Ионов добавил, что многие россияне, выезжая в Европу, считают, что "там преобладают демократические ценности, на самом же деле там не действуют элементарные нормы международного права".