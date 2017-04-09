Украинский сайт "Миротворец" опубликовал данные Шуфутинского

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российского музыканта Михаила Шуфутинского внесли в базу данных украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма, сообщает Корреспондент.net.

На скандально известном сайте отмечается, что Шуфутинский побывал в Симферополе и Севастополе в апреле.

Также "Миротворец" опубликовал имена членов семьи музыканта и даты их рождения.

Сайт известен скандальными публикациями. В частности, он обнародует данные граждан, которых считает "изменниками родины". Так, в базу данных "Миротворца" попали имена журналистов, в том числе и иностранных, посещавших ДНР и ЛНР, а также певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на "Евровидении-2017" в Киеве.