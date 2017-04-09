В полицию Стокгольма для допроса по делу о теракте доставили семь человек
СТОКГОЛЬМ, 9 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция допрашивает семь человек по делу о теракте в Стокгольме с 4 погибшими, сообщает Радио Швеции.
"Представитель полиции Йонас Хисинг подтвердил, что семеро человек доставлены для допроса", — сообщает радио.
Полиция сообщила, что опознаны трое из четверых погибших. В субботу стало известно, что среди жертв — одиннадцатилетняя девочка, возвращавшаяся из школы домой. Известно также, что во время теракта в Стокгольме погибла гражданка Бельгии.
В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. По данным отдела здравоохранения администрации Стокгольма, в больнице находятся десять человек.
В пятницу вечером полиция задержала подозреваемого в преступлении. В субботу правоохранители заявили, что злоумышленнику 39 лет и он из Узбекистана.
В память о погибших и пострадавших в результате теракта в воскресенье в Стокгольме пройдет манифестация солидарности и любви.
Террористический акт произошел днем в пятницу на главной пешеходной улице Стокгольмана - Дроттнинггатан.
По словам очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости въехал в толпу гуляющих людей.
Машина остановилась лишь в тот момент, когда врезалась в витрину одного из магазинов.
Место происшествия сразу было оцеплено полицией.
После того, как появилась информация о произошедшем, в городе сразу закрыли метро.
Полиция Швеции сообщила о трех погибших и восьми пострадавших в результате нападения в центре столицы.
Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в Стокгольме, был угнан в пятницу утром, когда водитель разгружал товар, доставленный в один из ресторанов города.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен выступил с заявлением, в котором назвал произошедшее в центре шведской столицы терактом.
Через час после нападения стало известно, что правоохранительным органам удалось задержать водителя грузовика, однако позже полиция опровергла эту информацию.
Король Швеции Карл XVI Густав выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что вся королевская семья шокирована информацией о произошедшем. Монарх выразил соболезнования пострадавшим в результате нападения.
После инцидента с наездом грузовика на людей полиция распорядилась эвакуировать центральный вокзал Стокгольма. Движение поездов было приостановлено.
Посольство России в Стокгольме в данный момент выясняет, были ли россияне среди пострадавших при наезде грузовика на толпу в центре города.