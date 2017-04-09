В полицию Стокгольма для допроса по делу о теракте доставили семь человек

СТОКГОЛЬМ, 9 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция допрашивает семь человек по делу о теракте в Стокгольме с 4 погибшими, сообщает Радио Швеции.

"Представитель полиции Йонас Хисинг подтвердил, что семеро человек доставлены для допроса", — сообщает радио.

Полиция сообщила, что опознаны трое из четверых погибших. В субботу стало известно, что среди жертв — одиннадцатилетняя девочка, возвращавшаяся из школы домой. Известно также, что во время теракта в Стокгольме погибла гражданка Бельгии.

В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. По данным отдела здравоохранения администрации Стокгольма, в больнице находятся десять человек.

В пятницу вечером полиция задержала подозреваемого в преступлении. В субботу правоохранители заявили, что злоумышленнику 39 лет и он из Узбекистана.

В память о погибших и пострадавших в результате теракта в воскресенье в Стокгольме пройдет манифестация солидарности и любви.