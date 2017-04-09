Число жертв взрыва в церкви в Египте возросло до 25

КАИР, 9 апр – РИА Новости, Маргарита Кислова. Число погибших в результате взрыва в церкви в египетском городе Танта возросло до 25, от 50 до 70 человек пострадали, сообщает телеканал "Аль-Манар" со ссылкой на египетский высокопоставленный источник.

Мощный взрыв прогремел в воскресенье утром во время церковной службы в церкви города Танта провинции Гарбия в Египте. По предварительной информации, взрывное устройство большой мощности было заложено в церкви в зале для молящихся. По имеющейся информации, за взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра. Там, по данным египетских СМИ, погиб один полицейский. Другие СМИ опровергают информацию о втором взрыве.

Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, район взрыва оцеплен. Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился открыть военные госпитали для приема пострадавших в результате этого взрыва.