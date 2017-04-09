Задержанному в Испании программисту из России оказывают консульскую помощь

МАДРИД, 9 апр — РИА Новости, Сергей Сарымов. Задержанному в Барселоне россиянину Петру Левашову оказывается вся необходимая консульская помощь, дипломаты поддерживают контакт с полицией, сообщил в воскресенье РИА Новости атташе генконсульства России в Барселоне Станислав Петруничев.

Ранее СМИ сообщили, что ночью в Испании был задержан программист из Санкт-Петербурга. В Барселоне он отдыхал с семьей. Факт задержания позднее подтвердили в посольстве России в Мадриде.

"В настоящий момент ему (Левашову) оказывается вся необходимая консульская помощь, поддерживается контакт с полицией и с супругой Левашова", — сообщил атташе.