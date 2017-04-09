В Египте число жертв взрыва в церкви возросло до 21

КАИР, 9 апр – РИА Новости, Маргарита Кислова. Число погибших в результате взрыва в церкви в египетском городе Танта возросло до 21, сообщает воскресенье новостной портал "Расад" со ссылкой на представителя минздрава Египта.

Мощный взрыв прогремел в воскресенье утром во время службы в церкви города Танта провинции Гарбия в Египте. По предварительной информации, взрывное устройство было заложено в церкви в зале для молящихся.

По данным СМИ, после взрыва в церкви последовал еще один взрыв — в районе полицейского тренировочного центра.