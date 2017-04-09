BuzzFeed подозревает ФБР в сокрытии информации о Брейтбарте

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Информационный портал BuzzFeed и журналист Джейсон Леопольд подали в суд жалобу на ФБР, обвинив ведомство в том, что оно не ответило должным образом на запрос о журналисте Эндрю Брейтбарте после его смерти в 2012 году, сообщает издание Hill.

Леопольд обратился к ФБР в августе, через пять месяцев после смерти Брейтбарта с запросом, но ответ получил лишь в сентябре. Ведомство сообщило, что не обнаружило данных о журналисте "в основных базах документов".

Позже минюст отказал порталу в подаче апелляции на отказ предоставить данные. Министерство сослалось на право не предоставлять информацию, если запрос не содержит точных данных о контактах ФБР и лица, о котором запрашивается информация.

BuzzFeed и Леопольд указывают на нарушение закона о свободе информации, который, по их мнению, не содержит столь жестких требований.

Журналист Эндрю Брейтбарт основал в 2007 году новостной портал Breitbart News, который позиционирует себя как площадка консервативных взглядов. Он скончался от сердечного приступа в марте 2012 года в возрасте 43 лет.