СМИ: число жертв взрыва в церкви в Египте выросло до 15 человек

КАИР, 9 апр – РИА Новости, Маргарита Кислова. Число жертв взрыва в церкви в Египте возросло до 15, более 50 пострадали, сообщает портал "Дот Маср".

Как сообщалось ранее, взрыв прогремел в церкви "Мар Гиргис" в городе Танта египетской провинции Гарбия, поступала информация о 6 погибших.

По предварительной информации, взрыв прогремел внутри церкви.

Как передает СМИ со ссылкой на источник в органах безопасности, взрывное устройство большой мощности было заложено в церкви на первом этаже в зале для молящихся.

Полиция оцепила район взрыва.

По имеющейся информации, за взрывом в церкви последовал второй взрыв — в районе городского полицейского тренировочного центра.