Посольство РФ подтвердило задержание российского программиста в Испании

МАДРИД, 9 апр — РИА Новости, Сергей Сарымов. Российский гражданин Петр Левашов был задержан испанской полицией в Барселоне, его подозревают в хакерстве, заявили РИА Новости в консульском отделе посольства РФ в Мадриде.

О том, что ночью житель Санкт-Петербурга Петр Левашов был задержан испанской полицией по запросу США, ранее сообщил телеканал RT со ссылкой на его супругу Марию.

"Мы подтверждаем, что в Барселоне испанскими правоохранительными органами был задержан гражданин России Петр Юрьевич Левашов", — сказал заведующий консульским отделом российского посольства в Испании Андрей Константинов.

По предварительной информации, Левашов был задержан по подозрению в хакерстве.

Как ранее сообщила Мария RT, испанским судом было вынесено постановление об аресте ее мужа, сейчас он находится в тюрьме Барселоны. Супруга Левашова обратилась к вице-президенту российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александру Ионову, который занимается правовой защитой другого программиста — Станислава Лисова, в январе также задержанного в Испании по запросу США.