В ЛНР журналисты и представители СЦКК попали под обстрел

ЛУГАНСК, 9 апр — РИА Новости. Журналисты и представители Совместного центра контроля и координации (СЦКК) попали под обстрел в районе находящегося под контролем ЛНР поселка Донецкий в Донбассе, сообщил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в пресс-службе Народной милиции ЛНР заявили, что при обстреле 8 апреля со стороны ВСУ поселка Донецкий ранен мирный житель и поврежден жилой частный дом.

"Сегодня при выезде на место обстрела поселка Донецкий, который произошел (вчера – ред.) в 16.10, были обстреляны представители СЦКК и журналисты", — заявил Марочко.

По его словам, на данный момент продолжается обстрел со стороны украинских силовиков "из БМП-2, применяется стрелковое оружие, предположительно, было два разрыва СПГ-9". "Более детальная информация уточняется, потому что обстрелы еще ведутся", — добавил собеседник агентства.

Марочко отметил, что на подъезде к поселку сейчас должны находиться и наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.