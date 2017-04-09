Кандидат в президенты Южной Осетии Гаглоев проголосовал в Цхинвале

ЦХИНВАЛ, 9 апр — РИА Новости. Сотрудник КГБ Южной Осетии Алан Гаглоев, кандидат в президенты республики, проголосовал на проходящих в воскресенье выборах на одном из участков Цхинвала, передает корреспондент РИА Новости.

"Поддерживаю выбор народа, если народ доверится мне, я его не подведу", — сказал Гаглоев.

В воскресенье в Южной Осетии проходят президентские выборы и референдум о переименовании республики в государство Алания. Кандидатами на высший пост зарегистрированы глава республики Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.

Всего открыто 77 избирательных участков, пять из них — на территории России. Порог явки составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. По данным ЦИК, всего зарегистрировано 32 тысячи 736 избирателей.

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