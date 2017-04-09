ЦИК Южной Осетии пока не получал жалоб о нарушениях на выборах президента

ЦХИНВАЛ, 9 апр – РИА Новости. ЦИК Южной Осетии пока не получал жалоб или данных о нарушениях за первые полтора часа голосования на выборах президента, заявила журналистам глава избиркома республики Белла Плиева.

"По данным, которые мы получаем с территориальных и некоторых участковых комиссий, нарушений никаких нет, все участки были открыты вовремя, и голосование на этот час идет активно. Жалоб нет", — сказала Плиева.

В воскресенье в Южной Осетии проходят президентские выборы и референдум о переименовании республики в государство Алания. Кандидатами на высший пост зарегистрированы глава республики Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.

Всего открыто 77 избирательных участков, пять из них — на территории России. Порог явки составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. По данным ЦИК, всего зарегистрировано 32 тысячи 736 избирателей.