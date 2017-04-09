Выборы в Южной Осетии проходят спокойно

ЦХИНВАЛ, 9 апр — РИА Новости. Голосование на выборах президента и референдуму по переименованию Южной Осетии проходят в спокойной обстановке, на избирательных участках и в целом по республике не зафиксировано никаких происшествий, сообщили агентству Sputnik Южная Осетия в МВД.

Силовые структуры Южной Осетии несут службу в усиленном режиме, порядок в день голосования обеспечивает весь личный состав МВД. В связи с выборами президента госграница с Грузией будет закрыта до 10 апреля.

Как отмечают в Центризбиркоме, в Цхинвале и в районах республики голосование проходит достаточно активно. По опыту предыдущих президентских и парламентских выборов, наибольший наплыв избирателей ожидается ближе к обеду. "Активность избирателей также повышается ближе к вечеру, мы ожидаем явку более 50% избирателей", — отметили в ЦИК.

За ходом голосования следят более 80 международных наблюдателей из России, Абхазии, Приднестровья, Нагорного Карабаха, Донецкой и Луганской народных республик. Так, член ЦИК РФ Сеапшах Шапиев находится на участке №4 в Цхинвале.

"На этом участке мы находились и до начала голосования, и в момент его начала. Стали свидетелями того, как активно народ пошел голосовать. Голосование проходит по процедуре, которая предусмотрена законодательством. Выдача бюллетеней, их подписание, проставление печатей в паспорте и проставление подписей трех доверенных лиц, а также присутствие наблюдателей от кандидатов — все соблюдается", — сказал Шапиев.

В воскресенье в Южной Осетии проходят президентские выборы и референдум о переименовании республики в государство Алания. Кандидатами на высший пост зарегистрированы действующий президент Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.

Всего открыто 77 избирательных участков, пять из них — на территории России. Порог явки составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. По данным ЦИК, всего зарегистрировано 32 тысячи 736 избирателей. Голосование продлится до 20.00 по местному времени (совпадает с московским). Предварительные итоги выборов будут оглашены к полуночи, окончательные — в течение пяти дней после голосования.

Все новости Южной Осетии читайте на сайте Sputnik Южная Осетия >>