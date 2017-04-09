СМИ: треть греков не платила налоги в 2016 году

АФИНЫ, 9 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Каждый третий житель Греции не платил никаких налогов в 2016 году из-за очень низких доходов, сообщает воскресный выпуск газеты "Вима" со ссылкой на данные Минфина страны.

Вопрос в том, идет ли речь об уклонении от налогов или действительно домашние хозяйства в Греции потеряли доходы из-за многолетнего кризиса, переживаемого страной.

По данным издания, Минфин обработал 8 миллионов 645 тысяч 596 налоговых деклараций за 2016 год.

"Девять из десяти греков заявили доходы ниже 20 тысяч евро, а 31,8% налогоплательщиков не платили вообще никаких налогов", — пишет газета.

В 2016 году было заявлено 74,2 миллиарда евро доходов по сравнению с 73,9 миллиарда в 2015 году. Тем не менее, средний доход снизился на 1,1%, в то время как средний налог вырос на 3%.

Граждане Греции заплатили в 2016 году налог на прибыль в размере 8,2 миллиарда евро против 7,8 миллиарда евро в 2015 году. В то время, как общая сумма задекларированных в 2016 году доходов увеличилась на 400 миллионов евро по сравнению с 2015 годом, налоги выросли еще больше.

Обработка деклараций 2016 года показала также, что 14,6% налогоплательщиков, имеющих ИНН, или около 1,263 миллиона человек, заявили о нулевом доходе. Это, как правило, иждивенцы — дети, студенты, домохозяйки. 32%, или около 2,767 миллиона налогоплательщиков заявили доходы меньше 5 тысяч евро, и, следовательно, они не платят ни евро налогов. Так что, даже если кредиторы во главе с МВФ по-прежнему будут настаивать на снижении уровня необлагаемых налогом доходов, то 21% греков все равно не смогут платить налоги.

Количество людей с доходами ниже 1 тысячи евро в месяц выросло за последние пять лет до 64,11% с 49%.

Газета пишет, что "классическими подозреваемыми" в уклонении налогов является самозанятое население — 470 тысяч из них заявили средний доход 9699 евро. Служащие и пенсионеры не могут скрыть много доходов.

Значительно снизились доходы фермеры по сравнению с 2015 годом – 435,9 тысячи человек в сельском хозяйстве представили средний доход 2,822 тысячи евро по сравнению с 3,103 тысячи евро в 2015 году.

Газета "Катимерини" в свою очередь отмечает, что за пять лет, с 2011 по 2016 год, заявленный доход упал на 22,8 миллиарда евро, или, проще говоря, за этот период было потеряно около 13% от общего объема ВВП страны.