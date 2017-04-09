При падении воздушного шара в Турции погиб французский турист

АНКАРА, 9 апр — РИА Новости, Алена Палажченко. Турист из Франции погиб в результате падения воздушного шара в турецкой Каппадокии, ранения получили граждане Франции, Колумбии и Турции, заявил в субботу РИА Новости представитель полиции провинции Невшехир, где произошла авария.

"Сегодня утром при жесткой посадке воздушного шара из-за сильного ветра погиб один французский турист. Ранения получили двое граждан Франции, двое граждан Колумбии и 16 — Турции", — сказал собеседник агентства.

Каппадокия — живописная историческая местность в 250 километрах от Анкары, она входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Знаменита причудливым ландшафтом вулканического происхождения. Самый крупный из известных на сегодняшний день подземных городов в Турции был обнаружен в Каппадокии в 2014 году, его возраст составляет примерно 5 тысяч лет.