Шансы двух главных кандидатов на пост президента Южной Кореи сравнялись

ТОКИО, 9 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Шансы двух основных кандидатов на президентский пост в Южной Корее, от Демократической партии и от Народной партии, почти сравнялись, сообщила телекомпания NHK со ссылкой на данные опроса населения, предоставленные южнокорейским отделением института Гэллапа.

В выборах президента страны, которые состоятся 9 мая, примут участие пять кандидатов. До сих пор с большим отрывом лидировал кандидат от крупнейшей Демократической партии Мун Чжэ Ин. Три недели назад он почти в два раза опережал своего ближайшего конкурента Ан Чхоль Су от Народной партии.

Однако, согласно опросу по состоянию на 7 апреля, ситуация изменилась, разрыв между ними составляет всего 3 пункта: у Муна 38%, у Ана – 35%. Во многом это объясняется поддержкой консервативных сил, которым импонирует жесткая позиция Ана в отношении Северной Кореи.

Официально предвыборная кампания начнется в Южной Корее 17 апреля. На выборах 2012 года оба эти политика выступили единым фронтом против Пак Кын Хе, которая тем не менее победила и стала президентом.

Выборы в Южной Корее были назначены на 9 мая после того, как Пак Кын Хе была отстранена от должности из-за подозрений в ее причастности к коррупционному скандалу.