В Совфеде рассказали, чем грозит отправка ВМС США к Корейскому полуострову

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Отправка ударной группы ВМС США к берегам Корейского полуострова может подтолкнуть руководство Северной Кореи к необдуманным действиям, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Ударная группа ВМС США отправится в западную часть Тихого океана, чтобы обеспечить свое присутствие близ Корейского полуострова, ранее передало агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.

"Если Пхеньян увидит угрозу своей безопасности в этом походе кораблей США, это может подтолкнуть руководство Северной Кореи к дальнейшим необдуманным действиям", — сказал сенатор.

Председатель комитета отметил, что если ВМС США не нарушают норм международных соглашений, то они могут находиться в любой точке мирового океана. "Однако их присутствие у берегов Кореи будет крайне неполезно с учётом необходимости выстраивания переговорного процесса с Пхеньяном", — добавил Озеров.

Кроме того, Озеров отметил, что опасность нанесения США ракетного удара по военным объектам КНДР также не исключена. "Удар США по авиабазе ВС Сирии, не встретившим единодушного осуждения в Совбезе ООН, был объяснён угрозой нацбезопасности США, а Северная Корея может восприниматься в Вашингтоне как ещё большая угроза", — пояснил Озеров

На такой шаг президента США может подтолкнуть отсутствие единодушного осуждения со стороны членов СБ ООН удара США по авиабазе ВС САР, а также существующая ядерная угроза со стороны Северной Кореи, заявил Озеров.

Озеров отметил, что США нанесли ракетный удар по авиабазе ВС САР под предлогом химатаки в Идлибе несмотря на то, что Сирия не только присоединилась к договору об уничтожении химического оружия, но и уничтожила это оружие. "А Серверная Корея не подписала договор о нераспространении ядерного оружия. Это может спровоцировать Трампа на удар по КНДР", — сказал сенатор.

По его мнению, сейчас крайне важно, чтобы все государства мира подключились к формированию общественного мнения о недопустимости подобных действий США в отношении КНДР.

Ранее, как сообщали СМИ, Совет по национальной безопасности передал Трампу доклад по возможным ответам США на ядерную угрозу со стороны Северной Кореи, которые включают возможность размещения ядерного оружия в Южной Корее.

Американские чиновники считают, что 5 апреля КНДР провела неудачное испытание жидкостной баллистической ракеты типа Scud. Как отметил источник Рейтер в Белом доме, ракета вышла из-под контроля и прошла только часть намеченной траектории.