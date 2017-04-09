В Южной Осетии начались выборы президента

ЦХИНВАЛ, 9 апр – РИА Новости. Все 77 избирательных участков на выборах президента Южной Осетии открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), сообщила РИА Новости секретарь ЦИК республики Кристина Авлохова.
"Все 72 участка на территории Южной Осетии и пять за пределами республики открылись в назначенное время", — сказала Авлохова. За пределами страны по одному участку открыты в посольствах в Москве и Сухуме, два — в консульстве Южной Осетии во Владикавказе, а также один в Пригородном районе Северной Осетии. Закроются участки в 20.00 по местному времени.
В наблюдении за выборами принимают участие около 80 зарубежных наблюдателей, в том числе от Госдумы, Совета Федерации и ЦИК РФ, от Абхазии, от непризнанных Нагорно-Карабахской и Приднестровской Молдавской республик, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
По данным ЦИК, в республике зарегистрированы 32,736 тысячи избирателей. Порог явки на выборах составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.