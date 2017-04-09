В Южной Осетии начались выборы президента

ЦХИНВАЛ, 9 апр – РИА Новости. Все 77 избирательных участков на выборах президента Южной Осетии открылись в 08.00 по местному времени (совпадает с мск), сообщила РИА Новости секретарь ЦИК республики Кристина Авлохова.

Кандидатами на высший пост страны зарегистрированы действующий президент Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Все они выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией.

"Все 72 участка на территории Южной Осетии и пять за пределами республики открылись в назначенное время", — сказала Авлохова. За пределами страны по одному участку открыты в посольствах в Москве и Сухуме, два — в консульстве Южной Осетии во Владикавказе, а также один в Пригородном районе Северной Осетии. Закроются участки в 20.00 по местному времени.

Помимо выборов главы государства в Южной Осетии проходит референдум о переименовании республики в Государство Алания. Таким образом, каждый избиратель получает на руки два бюллетеня. У избирателей есть право голосовать против всех кандидатов на пост главы государства.

В наблюдении за выборами принимают участие около 80 зарубежных наблюдателей, в том числе от Госдумы, Совета Федерации и ЦИК РФ, от Абхазии, от непризнанных Нагорно-Карабахской и Приднестровской Молдавской республик, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По данным ЦИК, в республике зарегистрированы 32,736 тысячи избирателей. Порог явки на выборах составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.