В ЛНР заявили, что в результате обстрела ВСУ пострадал мирный житель

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (74)

ЛУГАНСК, 9 апр — РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела со стороны ВСУ поселка в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"В результате обстрела 8 апреля в 16.10 населенного пункта Донецкий есть повреждения и пострадавшие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, украинские силовики открыли огонь из БМП-2, была повреждена кровля жилого дома, пострадал хозяин, которые получил легкие ранения.

"Всего за сутки украинские силовики 2 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы 82-мм и БМП-2", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, помимо Донецкого, обстрелам подвергся район Ломоватки. Всего по территории республики было выпущено более 90 снарядов.

"Потерь среди военнослужащих нет", — сообщили в пресс-службе.

Читайте подробнее о конфликте на Украине >>