Глава МИД Японии намерен обсудить на встрече G7 в Италии Сирию и КНДР

ТОКИО, 9 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил перед отлетом в Италию для участия во встрече глав МИД стран G7, что на ней он собирается подробно обсудить сирийский вопрос.
На встрече G7 он намерен пояснить позицию Японии, поддержавшей ракетный удар США по Сирии, и подтвердить необходимость единых действий всех стран для недопущения распространения химического оружия.
На встрече Кисида поднимет вопрос ракетных и ядерных разработок Северной Кореи, чтобы призвать к усилению давления на КНДР своих партнеров по G7.
Президент США Дональд Трамп в четверг вечером подтвердил, что отдал приказ нанести удар по аэродрому сирийских ВВС, откуда, по его словам, несколько дней назад якобы была совершена атака с применением химического оружия против мирных жителей. Командование сирийской армии решительно отвергало обвинения в свой адрес и возложило ответственность за химическую атаку на боевиков.
В четверг Северная Корея провела очередной пуск баллистической ракеты, что вызвало новую волну беспокойства в Японии и Южной Корее.