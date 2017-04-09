Глава МИД Японии намерен обсудить на встрече G7 в Италии Сирию и КНДР

ТОКИО, 9 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил перед отлетом в Италию для участия во встрече глав МИД стран G7, что на ней он собирается подробно обсудить сирийский вопрос.

"Я намерен провести откровенный обмен мнениями по таким насущным проблемам, как ситуация в Сирии и КНДР. Я хотел бы, чтобы встреча подтвердила солидарность G7 как движущей силы мирового сообщества, и таким образом был бы послан ясный сигнал", — приводит слова министра телекомпания NHK.

На встрече G7 он намерен пояснить позицию Японии, поддержавшей ракетный удар США по Сирии, и подтвердить необходимость единых действий всех стран для недопущения распространения химического оружия.

На встрече Кисида поднимет вопрос ракетных и ядерных разработок Северной Кореи, чтобы призвать к усилению давления на КНДР своих партнеров по G7.

Президент США Дональд Трамп в четверг вечером подтвердил, что отдал приказ нанести удар по аэродрому сирийских ВВС, откуда, по его словам, несколько дней назад якобы была совершена атака с применением химического оружия против мирных жителей. Командование сирийской армии решительно отвергало обвинения в свой адрес и возложило ответственность за химическую атаку на боевиков.

В четверг Северная Корея провела очередной пуск баллистической ракеты, что вызвало новую волну беспокойства в Японии и Южной Корее.