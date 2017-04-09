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В мире

В Вашингтоне прошло тестирование американцев по русскому языку

06:3009.04.2017
02020
Вашингтон. Архивное фото
© РИА Новости. Лариса Саенко

ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина провел в субботу в Российском культурном центре в Вашингтоне первый сертификационный экзамен по русскому языку, который необходим для получения иностранными гражданами разрешения на работу, временного проживания, получения вида на жительство или гражданства.

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Тестирование по русскому языку по стандартам российской системы образования также необходимо американским студентам, планирующим продолжить обучение в российских образовательных учреждениях, в частности, по программе государственных квот, выделяемых для иностранных студентов.

Успешно прошедшим тестирование будут выданы сертификаты, которые являются государственным документом, подтверждающим уровень владения русским языком. Раньше такого рода экзамен можно было пройти только в России.

Институт Пушкина в данном случае выступает одним из учредителей Российского тестового консорциума вузов, имеющих право проводить комплексный государственный экзамен иностранных граждан и лиц без гражданства по русскому языку, истории и основам законодательства РФ. Сейчас уже открыто 39 центров в 24 странах мира. К концу программы, которая рассчитана до 2020 года, количество центров планируется довести до более чем 100.

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© РИА Новости. Стрингер
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На тестирование в Вашингтоне в субботу пришли 15 американцев. "Они сдают чтение, аудирование, письмо, грамматику. Четыре части письменные, одна устная", — рассказал журналистам в преддверии мероприятия доктор филологических наук, профессор, директор центра лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политики Института имени Пушкина Олег Радченко.

По его словам, требования для каждого типа тестов отличаются по сложности и задачам. "На гражданство (устная часть) – это решение практических задач. Конкретная ситуация, в которой человек может оказаться и как он себя будет вести. Что касается РКИ для студентов, это задания как связанные с конкретными ситуациями, так и пересказ текста", — добавил он.

Каждый отдельный экзамен для каждого соискателя занимает порядка часа. В общей сложности все мероприятие — примерно четыре часа. "Далее все результаты по итогам будут отправлены в Москву и в ближайшие дни – на следующей неделе, те из них, кто выдержал экзамен, получат сертификат государственного образца. Для этого необходимо преодолеть барьер в 66%… Мы думаем, что отсев в размере 10-15% все-таки будет", — добавил он, хотя и выразил надежду, что все экзаменуемые хорошо подготовлены и результаты будут лучше.

Студенты во время экзамена
© Fotolia/ Студенты во время экзамена
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Тестирование в Вашингтоне совпало с приездом делегации института в США, поэтому группа оказалась чуть меньше. В будущем для организации тестирования она будет составлять не менее 20 человек. Информация о том, какие центры работают в США и где именно можно сдать на такие сертификаты, будет размещена на сайте генконсульства РФ в Нью-Йорке.

Дело в том, что "во всех центрах в США возможно такое тестирование, но не все пока готовы к этому" — проводить тестирование самостоятельно вне зависимости от сотрудников института Пушкина, уточняет собеседник. Сотрудники центров должны еще получить право тестировать людей, пройти курсы повышения квалификации и получить соответствующее удостоверение, что даст им право проводить экзамены.

Однако все результаты все равно будут отправляться в Москву. Сегодня в США открыты уже три центра партнерской сети института. К уже существующей "Метафоре" в Вашингтоне недавно добавился центр в институте Нью-Мексико в Альбукерке и в Staten Island Technical School в Нью-Йорке. Радченко отметил, что всего в Соединенных Штатах планируется открыть пять-шесть центров. Сейчас уже идут переговоры с рядом вузов. Есть интерес со стороны американских центральных вузов и учебных учреждений севера.

Радченко добавил, что именно в США самые востребованные виды тестирования – на гражданство и в рамках студенческого обмена. В других странах, например, в Польше или Чехии более популярен тест на знание русского для бизнеса. Во Франции и Швейцарии – тестирование детей билингва.

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