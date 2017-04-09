В Вашингтоне прошло тестирование американцев по русскому языку

ВАШИНГТОН, 9 апр – РИА Новости. Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина провел в субботу в Российском культурном центре в Вашингтоне первый сертификационный экзамен по русскому языку, который необходим для получения иностранными гражданами разрешения на работу, временного проживания, получения вида на жительство или гражданства.

Тестирование по русскому языку по стандартам российской системы образования также необходимо американским студентам, планирующим продолжить обучение в российских образовательных учреждениях, в частности, по программе государственных квот, выделяемых для иностранных студентов.

Успешно прошедшим тестирование будут выданы сертификаты, которые являются государственным документом, подтверждающим уровень владения русским языком. Раньше такого рода экзамен можно было пройти только в России.

Институт Пушкина в данном случае выступает одним из учредителей Российского тестового консорциума вузов, имеющих право проводить комплексный государственный экзамен иностранных граждан и лиц без гражданства по русскому языку, истории и основам законодательства РФ. Сейчас уже открыто 39 центров в 24 странах мира. К концу программы, которая рассчитана до 2020 года, количество центров планируется довести до более чем 100.

На тестирование в Вашингтоне в субботу пришли 15 американцев. "Они сдают чтение, аудирование, письмо, грамматику. Четыре части письменные, одна устная", — рассказал журналистам в преддверии мероприятия доктор филологических наук, профессор, директор центра лингводидактики, языкового тестирования и содействия миграционной политики Института имени Пушкина Олег Радченко.

По его словам, требования для каждого типа тестов отличаются по сложности и задачам. "На гражданство (устная часть) – это решение практических задач. Конкретная ситуация, в которой человек может оказаться и как он себя будет вести. Что касается РКИ для студентов, это задания как связанные с конкретными ситуациями, так и пересказ текста", — добавил он.

Каждый отдельный экзамен для каждого соискателя занимает порядка часа. В общей сложности все мероприятие — примерно четыре часа. "Далее все результаты по итогам будут отправлены в Москву и в ближайшие дни – на следующей неделе, те из них, кто выдержал экзамен, получат сертификат государственного образца. Для этого необходимо преодолеть барьер в 66%… Мы думаем, что отсев в размере 10-15% все-таки будет", — добавил он, хотя и выразил надежду, что все экзаменуемые хорошо подготовлены и результаты будут лучше.

Тестирование в Вашингтоне совпало с приездом делегации института в США, поэтому группа оказалась чуть меньше. В будущем для организации тестирования она будет составлять не менее 20 человек. Информация о том, какие центры работают в США и где именно можно сдать на такие сертификаты, будет размещена на сайте генконсульства РФ в Нью-Йорке.

Дело в том, что "во всех центрах в США возможно такое тестирование, но не все пока готовы к этому" — проводить тестирование самостоятельно вне зависимости от сотрудников института Пушкина, уточняет собеседник. Сотрудники центров должны еще получить право тестировать людей, пройти курсы повышения квалификации и получить соответствующее удостоверение, что даст им право проводить экзамены.

Однако все результаты все равно будут отправляться в Москву. Сегодня в США открыты уже три центра партнерской сети института. К уже существующей "Метафоре" в Вашингтоне недавно добавился центр в институте Нью-Мексико в Альбукерке и в Staten Island Technical School в Нью-Йорке. Радченко отметил, что всего в Соединенных Штатах планируется открыть пять-шесть центров. Сейчас уже идут переговоры с рядом вузов. Есть интерес со стороны американских центральных вузов и учебных учреждений севера.

Радченко добавил, что именно в США самые востребованные виды тестирования – на гражданство и в рамках студенческого обмена. В других странах, например, в Польше или Чехии более популярен тест на знание русского для бизнеса. Во Франции и Швейцарии – тестирование детей билингва.