В Венесуэле подожгли штаб оппозиционера Каприлеса

МЕХИКО, 9 апр – РИА Новости. Губернатор штата Мерида, один из основных лидеров оппозиции Венесуэлы Энрике Каприлес сообщил о поджоге штаба, отвечающего за проведение его кампании.

"Срочно! Нас атаковали бомбами внутри здания, сейчас работают пожарные", — написал Каприлес в своем микроблоге в Twitter. Позднее он уточнил, что пострадавших нет, и выразил благодарность пожарным, потушившим огонь.

На опубликованных в интернете фотографиях с места событий видны клубы черного дыма над штабом Каприлеса и огонь.

Между тем появились данные о пострадавших в ходе марша протеста оппозиции в Каракасе в субботу. По словам мэра муниципии Чакао Рамона Мучачо, различные ранения получили 17 человек.

Всего за неделю в Каракасе прошли три демонстрации оппозиционных сил, протестующих против недавних решений Верховного суда, резко ограничивших полномочия оппозиционного парламента. Сами решения уже отменены, теперь оппозиция требует смещения членов ВС страны.

Кроме того, протест был усилен решением судебных властей лишить на 15 лет права избираться на государственные должности основного оппозиционного лидера Каприлеса.