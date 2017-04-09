RT: в Испании по запросу США задержали российского программиста

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Российский программист – 36-летний житель Санкт-Петербурга Петр Левашов — задержан в Испании по запросу США, сообщил телеканал RT со ссылкой на супругу россиянина Марию.
Как утверждает Левашова, сотрудники правоохранительных органов Испании отобрали у них все электронные устройства. Она также сообщила, что суд в Барселоне уже провел заседание с мадридским судом по Skype, в ходе которого было вынесено решение об аресте Левашова. Сейчас он находится в барселонской тюрьме, сообщает RT.
Мария также обратилась к правозащитнику, вице-президенту российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александру Ионову, который занимается правовой защитой другого программиста — Станислава Лисова, в январе также задержанного в Испании по запросу США.