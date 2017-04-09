Президентские выборы в Южной Осетии: эксперты ждут второго тура

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президентские выборы пройдут в Южной Осетии в воскресенье, и хотя власти обещают сделать все для проведения их в спокойной обстановке, кандидаты уже заявили, что опасаются провокаций.

За президентское кресло поборются три кандидата: действующий глава государства Леонид Тибилов, спикер парламента республики Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Эксперты считают равными шансы Тибилова и Бибилова, программы которых не особенно отличаются друг от друга, и предрекают второй тур.

В КГБ Южной Осетии заявили, что обеспокоены предвыборной обстановкой и общественно-политической ситуацией в республике.

Помимо выборов, в воскресенье пройдет референдум о переименовании республики в Государство Алания.

Ход голосования



Выборы будут считаться состоявшимися, если в голосовании примут участие более 50% избирателей. Для победы кандидату необходимо набрать 50% плюс один голос. Если новый глава государства не будет избран в первом туре, состоится второй. При проведении второго тура выборы признаются состоявшимися, если в них приняло участие более 30% избирателей, а победитель определяется простым большинством.

Во время процедуры голосования в паспорте гражданина будет ставиться специальная печать, которая исключит вероятность многократного голосования одного и того же человека.

Как заявили в ЦИК, напечатано 40,2 тысячи бюллетеней. Такое же число бюллетеней подготовлено и для голосования на референдуме по переименованию республики, сказала секретарь ЦИК Кристина Авлохова. По ее словам, на сегодняшний день зарегистрировано 32,736 тысячи избирателей.

Для голосования будет открыто 77 избирательных участков, пять из них — за пределами республики: по одному в посольствах в Москве и Сухуме, два — в консульстве Южной Осетии во Владикавказе и один в Пригородном районе Северной Осетии. Избирательные участки будут работать с 08.00 по местному времени (совпадает с мск) до 20.00.

В наблюдении за выборами примут участие около 80 зарубежных наблюдателей. В том числе от Госдумы, Совета Федерации и ЦИК РФ, от Абхазии, от непризнанных Нагорно-Карабахской и Приднестровской Молдавской республик, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Как сообщила Авлохова РИА Новости, две общественные организации изъявили желание провести exit polls. "Речь идет о югоосетинской автономной некоммерческой организации "Академия социологического анализа" и о североосетинской региональной общественной организации "Аланское братство", — пояснила она.

Как сообщили ранее в КГБ республики, в связи с выборами президента госграница с Грузией будет закрыта с 7 по 10 апреля. Весь личный состав МВД Южной Осетии задействован в обеспечении общественного порядка в день выборов и переведен на усиленный режим несения службы.

Претенденты

Все три кандидата на пост главы государства имеют в общем схожие программы. Они поддерживают нынешний внешнеполитический курс Южной Осетии, ориентированный на Россию, и выступают в целом за улучшение социально-экономического положения граждан. Все трое говорят о необходимости создания новых рабочих мест, повышения зарплат, пенсий – в программе каждого так или иначе говорится о задаче газифицировать и снабдить водой все уголки Южной Осетии. Разница заключается лишь в акцентах и в форме подачи.

Программа действующего президента Тибилова построена во многом на достижениях его первого срока. Важной частью его программы являются вопросы реформы системы государственного управления, подразумевающие, как отметил в разговоре с РИА Новости замглавы администрации президента Южной Осетии Вячеслав Гобозов, "разумную децентрализацию власти". Нынешний президент также предлагает снизить барьер прохождения партий в парламент с 7% до 3%.

Программа Бибилова носит более "приземленный", предметный характер. Ее автор подчеркивает, что за время предвыборной кампании посетил все уголки республики. "Только за последний месяц я провел более 100 встреч и лично встретился с более 8 тысяч человек", — говорится во вступительной части программного документа, составленного на основе 2563 наказов от избирателей и перечисляющего конкретные шаги по каждому населенному пункту Южной Осетии – от ремонта дорог с мостами, до оборудования стоматологического кабинета и проведения света.

Гаглоев в своей программе ключевое значение отводит сохранению национального достояния: языка, традиций, обычаев. "Наша идеология – подъем национального духа… Утрата нашей духовной культуры – это утрата смысла жизни", — говорится в программном документе. Кандидат также предлагает отменить условие 5-летнего ценза оседлости для выдвижения кандидатом в президенты. По его мнению, чтобы быть кандидатом, достаточно в принципе в какой-либо из периодов жизни прожить 10 лет подряд в Южной Осетии. По мнению Гаглоева, следует также изменить процедуру назначения судей, чтобы в случае хорошей работы они могли оставаться на должности до 65-летнего возраста.

Если Бибилов занимает явно оппозиционную президенту позицию, утверждая, что тот не смог исполнить своих обещаний за предыдущий срок, то Гаглоев более сдержан в критике действующей власти. Как отметил Гобозов, Гаглоев признает некоторые достижения президента, но говорит, что сам мог бы добиться и большего. "Как говорит Гаглоев, его команда считает, что старая политическая элита себя исчерпала, а, дескать, мы молодые можем больше. В его команде очень много молодых людей — не больше 35 лет", — указал Гобозов.

Между тем, в штабе Бибилова Гаглоева считают техническим кандидатом.

Ситуация накануне выборов



Предыдущие президентские выборы в 2011 году обернулись острейшим политическим кризисом со скандалами и отменой результатов голосования.

Нынешнюю ситуацию накануне выборов также нельзя назвать безоблачной. По мнению действующего главы государства, одной из причин для этого стали действия бывшего президента Эдуарда Кокойты, которого не допустили к участию в выборах из-за несоблюдения ценза оседлости.

О том, что силовые структуры страны обеспокоены предвыборной обстановкой, заявил на брифинге в Цхинвале и глава Комитета госбезопасности Виктор Шаргаев.

"Были попытки дестабилизации ситуации со стороны экс-президента Эдуарда Кокойты, которые сопровождались проведением массовых собраний и незаконных шествий. Правоохранительные органы сделали все, чтобы не допустить тяжких последствий таких шагов", — сказал министр.

Незадолго до дня выборов Кокойты обратился к своим сторонникам с просьбой поддержать кандидатуру Бибилова.

При этом и в окружении Кокойты, и в штабе Бибилова ожидают фальсификаций выборов и провокаций в день голосования со стороны властей. В свою очередь власти выражают озабоченность в связи с возможными провокационными действиями оппозиционных кандидатов и людей, их поддерживающих. За несколько дней до дня голосования в соцсетях появилось обращение, авторы которого призывают граждан Южной Осетии выйти 9 апреля в 20.00 вечера после закрытия избирательных участков и "сохранить народную свободу".

С тревожным заявлением накануне выборов выступили депутаты парламента. "Мы, депутаты парламента Республики Южная Осетия, настаиваем (на необходимости) заменить чернила, используемые для печатей в паспортах в день голосования, на тушь. Это связано в первую очередь с тем, что мы получили информацию о готовящихся правонарушениях, связанных с ходом голосования", — сказано в заявлении парламентариев, принятом депутатами единогласно на прошедшей в понедельник сессии.

Авторы документа предполагают, что, печати, проставленные в паспортах избирателей, могут быть удалены, что даст возможность одному человеку проголосовать на нескольких избирательных участках.

Как заявил Тибилов, власти приложат максимум усилий, чтобы выборы прошли в спокойной обстановке.

Возможен второй тур



Эксперты полагают, что, как и в прошлый раз, Южную Осетию ждет второй тур голосования.

Как заявил РИА Новости координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Александр Скаков, то, что нынешнего президента переизберут на второй срок, "совершенно не гарантировано".

"Дело в том, что есть два основных претендента — президент Тибилов и спикер парламента Бибилов, и шансы у них примерно равноценны, хотя по моей оценке, шансов у спикера больше. Тем более, что Кокойты призывал свой электорат голосовать за него. Так что каких-то инцидентов до выборов я не ожидаю, для этого нет оснований. В принципе, скорее всего, должен быть второй тур выборов, куда выйдут, соответственно, Бибилов и Тибилов. Потому что у них примерно равноценные шансы", — пояснил Скаков.

По его мнению, выборы пройдут спокойно, но вопрос о победителе остается открытым.

Как показал опрос, проведенный аналитическим центром НАФИ (Россия) в декабре 2016 года, в котором приняли участие более тысячи респондентов из всех районов Южной Осетии, за Тибилова на выборах намерены проголосовать 35,6% опрошенных, за Бибилова — 35,1%. Столь небольшой разрыв говорит о том, что победит тот, кто сумеет мобилизовать неопределившийся электорат, заявил Sputnik директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Программы фаворитов президентской гонки не особенно отличаются друг от друга. Оба выступают за тесный союз с Россией, который является гарантией стабильного развития республики, а также за проведение референдума о присоединении Южной Осетии к России. В мае прошлого года Тибилов и Бибилов подписали заявление, согласно которому референдум по вопросу о вхождении республики в состав РФ состоится в 2017 году.

Череда референдумов



Помимо выборов, в воскресенье пройдет референдум о переименовании республики в Государство Алания. Как считает Скаков, вопрос с переименованием Южной Осетии — совершенно не актуальная тема для населения республики.

"Этот референдум — это пиар-ход президента Тибилова. Понятно, что переименование ничего не меняет, и я не думаю, что это то, о чем можно было думать сейчас обществу и руководству Южной Осетии", — сказал он.

Эксперт напомнил о планах властей республики провести в 2017 году референдум по вступлению РФ. Как считает Скаков, вероятность присоединения Южной Осетии к РФ крайне невелика.

"Вопрос в том, что это не соответствует интересам России сейчас. Желание значительной части общества Южной Осетии о вхождении в состав РФ известно. Но, во-первых, не все общество Южной Осетии выступает за, есть те, кто против. Даже в том случае, если те, кто за вхождение в состав России, побеждают на выборах, это будет раскол общества, который совершено не нужен. Во-вторых, кроме желания руководства Южной Осетии, лучше было бы поинтересоваться желанием России. Тем более сейчас, когда у нас и так масса проблем на мировой сцене. Так что я не думаю, что идет дело к тому, что Южная Осетия будет частью России", — подчеркнул Скаков.

Тибилов ранее высказал мнение, что переименование республики в Аланию может создать условия для ее вхождения в состав РФ. "Наши братья на севере назвали свою республику Северная Осетия-Алания, и переименование нашего государства в Южную Осетию-Аланию создаст условия и предпосылки для вхождения Единой Алании в состав Российской Федерации", — сказал Тибилов.