Президентские выборы в Южной Осетии: эксперты ждут второго тура

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президентские выборы пройдут в Южной Осетии в воскресенье, и хотя власти обещают сделать все для проведения их в спокойной обстановке, кандидаты уже заявили, что опасаются провокаций.
В КГБ Южной Осетии заявили, что обеспокоены предвыборной обстановкой и общественно-политической ситуацией в республике.
Помимо выборов, в воскресенье пройдет референдум о переименовании республики в Государство Алания.
Ход голосования
Во время процедуры голосования в паспорте гражданина будет ставиться специальная печать, которая исключит вероятность многократного голосования одного и того же человека.
Как заявили в ЦИК, напечатано 40,2 тысячи бюллетеней. Такое же число бюллетеней подготовлено и для голосования на референдуме по переименованию республики, сказала секретарь ЦИК Кристина Авлохова. По ее словам, на сегодняшний день зарегистрировано 32,736 тысячи избирателей.
В наблюдении за выборами примут участие около 80 зарубежных наблюдателей. В том числе от Госдумы, Совета Федерации и ЦИК РФ, от Абхазии, от непризнанных Нагорно-Карабахской и Приднестровской Молдавской республик, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Как сообщили ранее в КГБ республики, в связи с выборами президента госграница с Грузией будет закрыта с 7 по 10 апреля. Весь личный состав МВД Южной Осетии задействован в обеспечении общественного порядка в день выборов и переведен на усиленный режим несения службы.
Претенденты
Программа действующего президента Тибилова построена во многом на достижениях его первого срока. Важной частью его программы являются вопросы реформы системы государственного управления, подразумевающие, как отметил в разговоре с РИА Новости замглавы администрации президента Южной Осетии Вячеслав Гобозов, "разумную децентрализацию власти". Нынешний президент также предлагает снизить барьер прохождения партий в парламент с 7% до 3%.
Гаглоев в своей программе ключевое значение отводит сохранению национального достояния: языка, традиций, обычаев. "Наша идеология – подъем национального духа… Утрата нашей духовной культуры – это утрата смысла жизни", — говорится в программном документе. Кандидат также предлагает отменить условие 5-летнего ценза оседлости для выдвижения кандидатом в президенты. По его мнению, чтобы быть кандидатом, достаточно в принципе в какой-либо из периодов жизни прожить 10 лет подряд в Южной Осетии. По мнению Гаглоева, следует также изменить процедуру назначения судей, чтобы в случае хорошей работы они могли оставаться на должности до 65-летнего возраста.
Между тем, в штабе Бибилова Гаглоева считают техническим кандидатом.
Ситуация накануне выборов
Нынешнюю ситуацию накануне выборов также нельзя назвать безоблачной. По мнению действующего главы государства, одной из причин для этого стали действия бывшего президента Эдуарда Кокойты, которого не допустили к участию в выборах из-за несоблюдения ценза оседлости.
О том, что силовые структуры страны обеспокоены предвыборной обстановкой, заявил на брифинге в Цхинвале и глава Комитета госбезопасности Виктор Шаргаев.
Незадолго до дня выборов Кокойты обратился к своим сторонникам с просьбой поддержать кандидатуру Бибилова.
При этом и в окружении Кокойты, и в штабе Бибилова ожидают фальсификаций выборов и провокаций в день голосования со стороны властей. В свою очередь власти выражают озабоченность в связи с возможными провокационными действиями оппозиционных кандидатов и людей, их поддерживающих. За несколько дней до дня голосования в соцсетях появилось обращение, авторы которого призывают граждан Южной Осетии выйти 9 апреля в 20.00 вечера после закрытия избирательных участков и "сохранить народную свободу".
Авторы документа предполагают, что, печати, проставленные в паспортах избирателей, могут быть удалены, что даст возможность одному человеку проголосовать на нескольких избирательных участках.
Как заявил Тибилов, власти приложат максимум усилий, чтобы выборы прошли в спокойной обстановке.
Возможен второй тур
Как заявил РИА Новости координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Александр Скаков, то, что нынешнего президента переизберут на второй срок, "совершенно не гарантировано".
"Дело в том, что есть два основных претендента — президент Тибилов и спикер парламента Бибилов, и шансы у них примерно равноценны, хотя по моей оценке, шансов у спикера больше. Тем более, что Кокойты призывал свой электорат голосовать за него. Так что каких-то инцидентов до выборов я не ожидаю, для этого нет оснований. В принципе, скорее всего, должен быть второй тур выборов, куда выйдут, соответственно, Бибилов и Тибилов. Потому что у них примерно равноценные шансы", — пояснил Скаков.
По его мнению, выборы пройдут спокойно, но вопрос о победителе остается открытым.
Программы фаворитов президентской гонки не особенно отличаются друг от друга. Оба выступают за тесный союз с Россией, который является гарантией стабильного развития республики, а также за проведение референдума о присоединении Южной Осетии к России. В мае прошлого года Тибилов и Бибилов подписали заявление, согласно которому референдум по вопросу о вхождении республики в состав РФ состоится в 2017 году.
Череда референдумов
"Этот референдум — это пиар-ход президента Тибилова. Понятно, что переименование ничего не меняет, и я не думаю, что это то, о чем можно было думать сейчас обществу и руководству Южной Осетии", — сказал он.
Эксперт напомнил о планах властей республики провести в 2017 году референдум по вступлению РФ. Как считает Скаков, вероятность присоединения Южной Осетии к РФ крайне невелика.
Тибилов ранее высказал мнение, что переименование республики в Аланию может создать условия для ее вхождения в состав РФ. "Наши братья на севере назвали свою республику Северная Осетия-Алания, и переименование нашего государства в Южную Осетию-Аланию создаст условия и предпосылки для вхождения Единой Алании в состав Российской Федерации", — сказал Тибилов.