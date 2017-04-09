Мужчину, задержанного в Осло из-за взрывного устройства, привезли в полицию

МУРМАНСК/СТОКГОЛЬМ, 9 апр – РИА Новости. Задержанного в Осло в связи с обнаружением в центре города устройства, похожего на взрывное, доставили в полицию, сообщает телекомпания NRK со ссылкой на правоохранителей.

"Полиция сообщила NRK, что один человек задержан и доставлен для допроса. Человек находится в статусе подозреваемого.", — сообщает телекомпания.

Как сообщает газета VG , в полиции полагают, что обнаруженный предмет не содержит высокоопасных веществ.

"Обнаружен похожий на бомбу предмет. В этой связи мы оцепили район до дальнейших выяснений", — цитирует издание представителя полиции Марита Ауне.

Сообщается, что на месте работает группа саперов.

"Группа разминирования прибыла на место и начала обследование", — говорится в сообщении полиции Осло в Twitter.

Телекомпания NRK поясняет, что полицейский патруль задержал человека, который заинтересовал правоохранительные органы. "В связи с этим была обнаружена сумка с подозрительным содержимым", — сказал телекомпании представитель полиции Свейн Арилд.

Полиция пока не может сказать, идет ли речь о бомбе, однако подозрительный предмет имеет размеры 30 на 30 сантиметров. Это говорит о небольшом взрывном потенциале, "однако он имеет такие особенности, что взрывотехникам необходимо его обследовать".

Сообщается, что полицейская группа прибыла на место около 23.00 местного времени (00.00 мск).

Владелец паба в центре столицы Эйвин Флогнфельдт рассказал телекомпании NRK, что всех посетителей было решено эвакуировать. "Вошел полицейский и сообщил, что существует угроза взрыва и что необходимо освободить помещение паба от гостей, закрыть заведение", — сказал Флогнфельдт.