Мать россиянки, тело которой нашли в чемодане в Римини, вернулась в Италию

РИМ, 8 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Мать погибшей россиянки, тело которой нашли в чемодане в порту города Римини, вернулась в Италию, где собирается дать показания правоохранителям, говорится в сообщении телеканала Rainews24.

Тело 27-летней россиянки, страдавшей от анорексии, было найдено 25 марта. По сообщениям местных СМИ, Екатерина Лактионова (Katerina Laktionova) на протяжении нескольких последних месяцев неоднократно попадала в больницу, а на момент смерти весила 35 килограммов.

Ее мать, работавшая в Италии сиделкой, после смерти дочери по каким-то причинам держала ее тело дома и только спустя неделю положила его в чемодан и выбросила в море. За несколько дней до обнаружения страшной находки она улетела в Москву.

По словам друга 48-летней россиянки, от смерти близкого человека она "обезумела от горя" и решила избавиться от тела дочери, чтобы "стереть о ней всякое воспоминание". Позднее в разговоре с адвокатом она выражала готовность вернуться в Италию "первым же рейсом" для дачи разъяснений итальянским правоохранителям.

Борт из России приземлился в субботу вечером в Болонье. В аэропорту россиянку встретили представители местной полиции, которые доставили ее в прокуратуру Римини для допроса, где ранее было открыто расследование по факту избавления от тела и неоказания помощи недееспособному человеку.

Как сообщили РИА Новости в четверг в консульском отделе посольства России в Риме, в ответ на запрос ведомства итальянские власти подтвердили российское гражданство погибшей.