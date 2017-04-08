В Венесуэле вновь разогнан марш оппозиции

МЕХИКО, 8 апр – РИА Новости. Венесуэльская полиция и национальная гвардия в субботу вновь разогнали марш протеста оппозиции против политики президента Николаса Мадуро.

По данным портала Excelsior, оппозиционеры хотели пройти манифестацией до здания службы по защите интересов народа в центре Каракаса, однако стражи порядка воспрепятствовали шествию с применением слезоточивого газа. О пострадавших и задержанных пока не сообщается.

Это была уже третья за неделю демонстрация оппозиционных сил в Каракасе, протестующих против недавних решений Верховного суда, резко ограничивших полномочия оппозиционного парламента. Сами решения уже отменены, теперь оппозиция требует смещения членов ВС страны.

Кроме того, протест был усилен решением судебных властей лишить на 15 лет права избираться на государственные должности основного оппозиционного лидера Энрике Каприлеса.