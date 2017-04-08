"Укртелеком" заявил о потере контроля над телекоммуникациями в ДНР и ЛНР

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. Компания "Укртелеком" украинского бизнесмена Рината Ахметова заявила, что прекратила работать в неподконтрольном Киеву Донбассе из-за потери контроля над телекоммуникационной сетью.

"Услуги телефонной связи и доступа к сети интернет не предоставляются на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей в связи с потерей контроля над телекоммуникационной сетью", — говорится в сообщении компании.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко сообщил, что из-за транспортной блокады внешнее управление в республике введено почти на 40 предприятиях украинской юрисдикции. В компании "Укртелеком" заявляли о "вынужденном" прекращении предоставления услуг с 1 марта "из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети". Без телефонной связи и интернета тогда остались почти 200 тысяч жителей Донбасса.

В середине марта группа СКМ, куда входят активы Ахметова (в том числе "Укртелеком"), заявила об утрате всех своих активов в неподконтрольном Киеву Донбассе.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.