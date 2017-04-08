ФБР перепроверяет свои данные о потенциальных террористах

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. ФБР пересматривает свои данные о потенциальных террористах, полученные за последние три года для того, чтобы убедиться в их точности и полноте, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что такое решение последовало за недавними террористическими атаками в Орландо, Флориде и Нью-Йорке, которые были совершены людьми, состоявшими на учете ФБР, однако в отношении них никаких мер принято не было.

Отмечается, что в каждом из случаев террористы ошибочно были отнесены к категории лиц, не требующих пристального внимания правоохранительных органов.