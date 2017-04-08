В Стокгольме полиция провела две спецоперации, есть задержанные

СТОКГОЛЬМ, 8 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция Стокгольма провела в субботу во второй половине дня две операции в столичном микрорайоне Ворберг и в центре Стокгольма, сообщает шведская газета Aftonbladet.

По данным издания, в Ворберге полиция провела операцию в одной из квартир жилого дома и задержала одного человека. В центре Стокгольма полиция остановила машину и задержала троих находившихся в ней людей, отмечает газета.

Однако подтверждений полиции того, задержан ли кто-то и связано ли это с терактом в Стокгольме, пока нет.

В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Åhlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. По данным отдела здравоохранения администрации Стокгольма, в больнице находятся 10 человек. Власти заявили, что это был теракт. В пятницу вечером полиция задержала подозреваемого в преступлении. В субботу правоохранители заявили, что злоумышленнику 39 лет, он из Узбекистана.