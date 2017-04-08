Власти Крыма назвали шулерством новые планы Киева в отношении полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Планы украинских властей придать Крыму статус крымско-татарской автономии — политическое шулерство, ни у кого нет права распоряжаться чужими территориями, заявил глава госкомитета республики по межнациональным отношениям Заур Смирнов.

В Верховную Раду внесен законопроект, предусматривающий создание на полуострове национально-территориальной автономии крымских татар в составе Украины. Разработал его 21 народный депутат.

"Киевской власти не удастся вернуть расположение крымских татар. В памяти народа навсегда останутся блокады полуострова и создание на границе вооруженных террористических батальонов. Мы призываем прекратить киевские власти решать судьбу и распоряжаться чужими территориями. Все эти попытки – политическое шулерство и манипуляции", — сказал Смирнов.

Глава госкомитета отметил, что крымские татары — мудрый народ, который понимает, что все обещания о национальной автономии – "дешевый политический блеф и провокация".

"Крымские татары живут сегодня в Крыму, являются коренным народом, и признание Украиной их статуса никак не может повлиять на сам крымско-татарский народ, который выбрал путь развития и созидания вместе с Россией", — подчеркнул Смирнов.

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