В метро Нью-Йорка зажатая дверями женщина не дождалась помощи от пассажиров

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Пользователи соцсетей обсуждают видео, на котором пассажиры нью-йоркского метро равнодушно проходят мимо женщины, застрявшей в дверях поезда.

Как сообщает NBC, инцидент произошел во вторник на конечной станции в Бронксе. Женщина не успела выйти из поезда, и ее зажало закрывающимися дверями.

Один из очевидцев снял происходящее на видео и опубликовал ролик в Instagram. На кадрах видно, что другие пассажиры не обращают на попавшую в беду женщину никакого внимания.

За несколько дней запись в Instagram посмотрели полтора миллиона человек, видео распространилось и в других соцсетях. В комментариях пользователи выражают возмущение тем, что пассажирке никто не помог, в том числе автор видео.

В пресс-службе нью-йоркского метро сообщили, что женщину в итоге освободил работник подземки, медицинская помощь ей не понадобилась. Как подчеркнул представитель метрополитена, конструкция поезда такова, что он не смог бы тронуться с места при открытых дверях.