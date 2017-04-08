В США задержали шесть человек во время протестов против ударов по Сирии

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Полиция американского города Джексонвилл (штат Флорида) задержала шесть человек в ходе акций протеста против ударов США по Сирии, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным местных властей, мирные акции протеста переросли в беспорядки. Между протестующими и их оппонентами произошли столкновения.

Как завил агентству шериф города, в массовой драке участвовали до 200 человек. Сообщается, что никто из принимавших участие в беспорядках не получил серьёзных травм.

Ранее сообщалось, что акции протеста с участием нескольких сотен человек против ударов США по Сирии также прошли в Нью-Йорке.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

Ранее президент Сирии Башар Асад заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие, против собственного народа. Асад напомнил, что Дамаск в 2013 году дал согласие на уничтожение своих складов с химоружием и на сегодняшний день не имеет запасов данного вида вооружений.