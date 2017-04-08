Южная Осетия не будет обращать внимание на реакцию США на выборы в стране

ЦХИНВАЛ, 8 апр – РИА Новости. Южная Осетия не будет обращать внимание на реакцию госдепа США в связи с проведением выборов президента в Южной Осетии, заявил президент республики Леонид Тибилов на встрече с делегацией наблюдателей от Нагорного Карабаха.

Госдепартамент США ранее заявил о непризнании предстоящих в воскресенье в Южной Осетии президентских выборов и осудил решение провести референдум о переименовании республики в государство Алания. В Вашингтоне подчеркивают, что продолжают поддерживать территориальную целостность Грузии и считают Абхазию и Южную Осетию ее территориями. Подобную позицию озвучил и Евросоюз.

"Конечно, не все согласны с тем, что у нас происходит. Мы свободны и самостоятельно укрепляем свою независимость, государственность, и если чьи-то заокеанские патроны выступают против выборов в Южной Осетии, против того, чтобы менять название Южной Осетии, мы не будем смотреть на то, кто как смотрит на наши вопросы", — сказал Тибилов.

Президентские выборы пройдут в воскресенье в Южной Осетии. В этот же день состоится референдум о переименовании республики в Государство Алания. Кандидатами на высший пост страны зарегистрированы действующий президент Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Все кандидаты выступают за дальнейшее укрепление отношений с Россией. Если Бибилов занимает явно оппозиционную действующему президенту позицию, заявляя, что за прошедший срок тот не смог выполнить своих обещаний, то Гаглоев высказывает умеренную критику власти.

Всего будет открыто 77 избирательных участков, пять из них — на территории России. По данным ЦИК, в республике зарегистрированы 32,736 тысячи избирателей, при этом окончательные списки избирателей обещают составить только к вечеру субботы. Порог явки составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.