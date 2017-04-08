В посольстве России ответили на отмену визита Джонсона в Москву шуткой

ЛОНДОН, 8 апр – РИА Новости, Мария Табак. Российское посольство в Великобритании охарактеризовало отмену визита главы британского МИД Бориса Джонсона в Москву как "театральность при отсутствии аргументов".

Джонсон должен был приехать в Россию 10 апреля, но отменил поездку, заявив, что его приоритет сейчас — подготовка к саммиту G7 и организация встречи "партнеров-единомышленников" для обсуждения следующих шагов в Сирии.

"Борис Джонсон отменил визит в Москву: театральность при отсутствии аргументов? Безопасней в колоде G7? Послушайте наш ответ в духе "мягкой силы", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

.@BorisJohnson cancelled his visit to Moscow: theatrics for lack of argument? Safer in G7 pack? Listen to our soft power response: pic.twitter.com/PjSa5psT6p — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 8 апреля 2017 г.

​В качестве образца "мягкой силы" звучит торжественная увертюра "1812 год" П. И. Чайковского, созданная в память о победе России в Отечественной войне 1812 года. Фоном для музыки служит портрет Чайковского, сменяющийся фотографией дирижера Валерия Гергиева.