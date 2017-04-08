СМИ: боевики ИГ* казнили 50 человек в Мосуле за попытку бегства к военным

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Боевики ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) казнили в Мосуле не менее 50 человек за попытку бежать к военным, передает местный информационный портал Shafaq News со ссылкой на население.

Иракские военные с февраля ведут наступление на остающиеся под контролем ИГ районы западной половины Мосула, в то время как восточная часть была полностью освобождена ранее.

По словам очевидцев, боевики расправились с жителями в районах Рас аль-Джада и Аль-Мушахада в центре Мосула после того, как те пытались спастись бегством и присоединиться к военным. Тела убитых террористы оставили лежать на улице, сообщили источники.

Боевики ИГ регулярно используют мирное население Мосула в качестве живого щита, а казнями пойманных беженцев пытаются запугать остальных жителей. По данным ООН, в зоне операции остаются не менее 400 тысяч человек.

Министерство миграции Ирака ранее сообщало, что число беженцев из западного Мосула с начала операции превысило 200 тысяч человек. Власти размещают их в лагерях внутри страны, но мест и средств на содержание беженцев не хватает.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.