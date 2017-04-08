Киев будет добиваться поддержки в стране курса на вступление в НАТО

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. Украинские власти намерены в нынешнем году принять меры, чтобы добиться "устойчивой поддержки" гражданами Украины курса страны на членство в НАТО, говорится в программе сотрудничества Украины с НАТО на 2017 год, которую в субботу утвердил украинский президент Петр Порошенко.

"Приоритетные задачи на текущий год: продолжить работу по информированию общественности на региональном и местном уровнях об особом партнерстве Украины с НАТО; принять меры для получения устойчивой поддержки гражданами Украины курса на приобретение Украиной членства в НАТО", — говорится в программе, обнародованной на сайте президента Украины.

Ранее Порошенко заявлял, что намерен провести референдум по вопросу вступления страны в НАТО. По его словам, четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16% населения, сейчас — 54%. Вместе с тем, по данным опроса американского института общественного мнения Gallup, 35% респондентов на Украине считают НАТО угрозой, 29% видят в альянсе защиту, еще 26% не считают НАТО ни угрозой, ни защитой.

© AP Photo/ Alik Keplicz Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Варшаве

Исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок считает, что без поддержки населения невозможно говорить об интеграции Украины в Североатлантический альянс.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявлял, что для вступления Украины в альянс ей нужно соответствовать ряду критериев, что может потребовать значительного времени.; кроме того, НАТО не принимает в число членов страны, у которых есть территориальные споры.

О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>