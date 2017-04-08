Полиция раньше задерживала подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 8 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Информация о мужчине, задержанном по подозрению в совершении теракта в Стокгольме, появлялась в делах полиции безопасности (SÄPO) в прошлом году, но тогда эти данные о нем как о подозреваемом не подтвердились, заявил глава полиции безопасности Швеции Андерс Торнберг.

По его словам, этот человек фигурировал в прошлом году в материалах полиции в качестве подозреваемого. "Но эти данные тогда не удалось подтвердить", — сказал Торнберг журналистам. Он уточнил, что имя подозреваемого не значится в материалах оперативной работы ведомства.

В пятницу в 14.53 местного времени (15.53 мск) на высокой скорости грузовик начал наезжать на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился он, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Транспортное средство принадлежало компании Spendrups и было похищенo во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента. Водитель попытался остановить угонщика, но безуспешно.

В результате наезда грузовика погибли четыре человека и получили травмы разной степени тяжести 15 человек. В больнице по данным отдела здравоохранения администрации Стокгольма находятся 10 человек. Шестеро из них и среди которых один ребенок находятся в больнице с легкими травмами, состояние четырех других врачи оценивают как тяжелое.

Полиция в пятницу вечером задержала мужчину, подозреваемого в преступлении и подтвердила в субботу, что ему 39 лет и он из Узбекистана.