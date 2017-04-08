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В мире

В Киеве не пишут: радикалы сорвали "Тотальный диктант" на Украине

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2017 (102)
16:1408.04.2017
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Украинские радикалы в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Украина выпала из списка стран, в которых можно написать "Тотальный диктант", — акцию по проверке знания русского языка пришлось отменить после того, как радикалы заблокировали здание Россотрудничества в Киеве.

Около двух десятков радикально настроенных сторонников партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", собрались у российского представительства Россотрудничества утром в субботу. Как сообщило издание Страна.ua, они заблокировали все входы и выходы в здании и не пускали туда сотрудников и посетителей.

Как сообщили РИА Новости в представительстве, за происходящим наблюдала полиция. Через несколько часов радикалы ушли, но "Тотальный диктант" пришлось отменить. Директор представительства Константин Воробьев сообщил РИА Новости, что это решение было принято по соображениям безопасности.

​"У нас в Киеве на площадке РЦНК зарегистрировались для участия в диктанте более двухсот человек. Всех их мы сейчас оповещаем о том, что это сейчас небезопасно… В целях обеспечения безопасности диктант не состоится, мы его отменили", — сказал Воробьев. Он добавил, что "Тотальный диктант" отменили не только в представительстве Россотрудничества, но и на других киевских площадках, а также в других городах — Одессе, Харькове, Николаеве и Житомире.

Руководство Россотрудничества будет решать, подавать ли заявление по этому поводу в полицию.

Где проходит "Тотальный диктант"

Ежегодная акция по проверке грамотности Тотальный диктант. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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Акция "Тотальный диктант"
Акция "Тотальный диктант" проводится с 2004 года. В ней могут принять участие все желающие проверить свои знания по русскому языку. Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. При этом никто из участников не обязан указывать свое имя.

Изначально "Тотальный диктант" был студенческой акцией творческого объединения гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета, но за прошедшие годы превратился в событие всемирного масштаба. В этом году акция охватила около 200 тысяч участников из более чем 70 стран мира — от США до Австралии, от Антарктиды до Андорры.

Каждый год диктант специально готовят ведущие русскоязычные писатели. В этом году автором текста стал Леонид Юзефович. Читать диктант на разных площадках приглашают известных актеров, шоуменов, писателей, деятелей культуры.

Подготовьтесь к Тотальному диктанту
© Инфографика
Подготовьтесь к Тотальному диктанту

Языковой вопрос

На Украине постоянно поднимается тема статуса русского языка. Депутаты от националистических партий неоднократно вносили в Верховную раду законопроекты, призванные серьезно ограничить использование языка, на котором говорит значительная жителей страны.

Заседание Рады 14.03.2017
В Раде пытались сорвать выступление депутата Вилкула на русском языке
Одним из последних был законопроект "О государственном языке", авторами которого стали 33 депутата от разных фракций. Документ предусматривает, что украинский язык должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, а также всех учебных заведений. Он должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания и стать языком СМИ и книгопечатания.

Кроме того, спикер Верховной рады Андрей Парубий призывал парламент обязать всех депутатов выступать исключительно на украинском. Некоторые парламентарии, в основном от "Оппозиционного блока", обычно выступают на русском, и это не раз приводило к потасовкам в зале заседаний. При этом в законе прописано, что заседания в Раде ведутся на государственном языке, но выступающие могут говорить и на других языках.

В феврале 2014 года, в один из первых дней после госпереворота, Верховная рада отменила закон 2012 года об основах государственной языковой политики. Это спровоцировало массовые протесты в южных и юго-восточных областях Украины, и тогдашний исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение парламента.

Прикладная филология
© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Прикладная филология
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