Правительство Испании требует извинений от членов ЭТА

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Правительство Испании, возглавляемое премьер-министром Мариано Рахоем, потребовало извинений от разоружившихся членов баскской группировки ЭТА.
Как говорится в коммюнике испанского правительства, ЭТА должна "объявить о своем окончательном расформировании, попросить прощения у своих жертв и исчезнуть". При этом отмечается, что членам группировки не стоит ожидать от Испании прощения за их преступления.
Отмечается, что "правительство Испании не будет давать какой-либо оценки разоружения ЭТА и самой группировки, пока не будет проведен анализ французскими властями".
Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает "Родина и свобода") была основана 31 июля 1959 года. Ее жертвами за всю историю существования стали около 860 человек. В 2011 году организация ЭТА объявила "бессрочное и всеобщее перемирие". В ответ на это правительство Испании потребовало ее самороспуска.