Правительство Испании требует извинений от членов ЭТА

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Правительство Испании, возглавляемое премьер-министром Мариано Рахоем, потребовало извинений от разоружившихся членов баскской группировки ЭТА.

Ранее сообщалось, что террористическая баскская группировка ЭТА передала французским правоохранителям список из восьми тайников с оружием в департаментах Жер, Атлантические Пиренеи и Верхние Пиренеи в рамках односторонней инициативы по разоружению.

Как говорится в коммюнике испанского правительства, ЭТА должна "объявить о своем окончательном расформировании, попросить прощения у своих жертв и исчезнуть". При этом отмечается, что членам группировки не стоит ожидать от Испании прощения за их преступления.

Отмечается, что "правительство Испании не будет давать какой-либо оценки разоружения ЭТА и самой группировки, пока не будет проведен анализ французскими властями".

Жан-Ноэль Эчеверри, один из представителей "миротворцев", которого до этого задерживали пять раз за связи с ЭТА, заявил 17 марта французской газете Monde, что баскская организация собирается передать французской стороне остающееся в ее руках оружие до вечера 8 апреля. Испанские власти в ответ заявили, что баскские террористы должны не только полностью разоружиться, но и объявить о самороспуске.

Террористическая группировка ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, на баскском языке означает "Родина и свобода") была основана 31 июля 1959 года. Ее жертвами за всю историю существования стали около 860 человек. В 2011 году организация ЭТА объявила "бессрочное и всеобщее перемирие". В ответ на это правительство Испании потребовало ее самороспуска.