Charlie Hebdo высмеял Трампа после удара США по Сирии

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президента США Дональда Трампа после ракетного удара США по военной базе в Сирии.

На изображении американский президент самодовольно улыбается на фоне летящей ракеты. "В апреле делай все, что хочешь!", — говорится в подписи к карикатуре.

Дональд Трамп в ночь на 7 апреля отдал приказ нанести удар крылатыми ракетами по сирийской авиабазе Шайрат. По словам американского президента, с этого аэродрома была совершена химическая атака в провинции Идлиб, в которой Вашингтон обвиняет Дамаск. Никаких доказательств причастности властей Сирии к инциденту Вашингтон не предоставил. Президент России Владимир Путин назвал действия США "актом агрессии".