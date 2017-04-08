В российском МИДе прокомментировал отмену визита Джонсона

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отмену визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в Москву, отметив, что стабильность и последовательность перестали быть визитной карточкой внешней политики Запада.

Ранее в субботу МИД Великобритании сообщил, что визит Джонсона в РФ, запланированный на 10 апреля, отменен. При этом визит однажды уже переносился — первоначально глава МИД Британии планировал посетить РФ в конце марта. Тогда он перенес визит на более поздний срок из-за изменения графика встречи министров иностранных дел стран НАТО.

"Эта "отмена визита" последовала сразу после его "переноса". Причины британской стороной назвались разные",- сказала Захарова РИА Новости.

"Такое впечатление, что наши западные коллеги живут в какой-то собственной реальности, в которой они сначала пытаются единолично строить коллективные планы, потом их также единолично изменять, придумывая абсурдные поводы", — добавила дипломат.

По ее словам, "мы всегда выступали за выстраивание стабильных отношений на твердой международно-правой основе".

"К сожалению, стабильность и последовательность давно перестали быть визитной карточкой западной внешней политики", — заключила официальный представитель МИД РФ.