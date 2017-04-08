В протестах против президента Сербии участвуют профсоюзы военных и полиции

БЕЛГРАД, 8 апр — РИА Новости. Профсоюзы военнослужащих Вооруженных сил и сотрудников полиции Сербии приняли участие в массовых протестах в Белграде против премьера и избранного президента Александра Вучича, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Шестая по счету массовая акция протеста в сербской столице началась не в 18.00 (19.00 мск), как предыдущие, а в полдень. Тысячи демонстрантов перекрыли для движения одну из центральных улиц города — Кнеза Милоша — и встали перед зданием правительства Сербии. В толпе, несмотря на преобладание молодежи, заметно значительное число людей среднего и зрелого возрастов.

Участники протеста провели минуту молчания в память о погибших в пятницу в ходе выполнения учебного полета двух пилотах ВВС Сербии. Затем в доставленных протестующими динамиках прозвучал национальный гимн Сербии.

Впервые в демонстрации открыто приняли участие представители профсоюзов военнослужащих и сотрудников полиции. Они пришли в гражданской одежде, но с профсоюзными знаменами.

Собравшиеся, как и раньше, скандируют речевки и оскорбления в адрес Вучича, который, по последним данным Республиканской избирательной комиссии, получил на прошедших 2 апреля выборах президента страны 55,06% голосов. Один из крупнейших транспарантов на красном полотнище гласит "Против диктатуры капитала". От здания правительства колонна демонстрантов направилась в протестный марш по прилегающим центральным улицам Белграда.

Участники, как и в предыдущие дни, собрались на акцию через социальные сети. Организаторы акции официально не представляют себя как некую организацию и не выдвигают программных требований, как и в понедельник, когда состоялся первый протест. Страница акции в Facebook называется "Протест против диктатуры", на ней размещен призыв выйти на улицы и показать, что "АВ (Александр Вучич) — не наш президент".