На Украине рассказали о целях покушения на лидера Демпартии Молдавии

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. Злоумышленникам обещали 200 тысяч долларов за убийство лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка, целью преступления была дискредитация Киева, сообщает в субботу государственная пограничная служба Украины.

Накануне МВД Украины заявило, что украинские и молдавские правоохранители в рамках международной операции предотвратили заказное убийство молдавского политика Владимира Плахотнюка. Украинские пограничники также были задействованы в этой операции.

"За убийство лидера Демократической партии Молдавии злоумышленникам обещали 200 тысяч долларов, из которых 100 тысяч они заблаговременно получили как аванс. В ходе предварительных следственных действий было установлено, что в состав ОПГ входили более десяти человек, которые в течение 2015-2016 годов совершили ряд тяжких преступлений в Киеве и Киевской области, среди которых убийство, похищение человека и разбой", — информирует пограничная служба.

По ее данным, в преступную группировку входили граждане Украины и Молдавии.

"После завершения задуманного убийцы должны были вернуться в Украину. Таким образом, замысел злоумышленников заключался в том, чтобы дискредитировать правоохранительную систему нашей страны и ухудшить украинско-молдавские межгосударственные отношения", — заявляет пограничная служба.

По данным ведомства, 6 апреля группа злоумышленников получила для реализации задуманного оружие, другое оборудование и автомобиль для побега, но 7 апреля на территории Молдавии сразу после передачи денег был задержан заказчик, двое организаторов и пособников убийств.

"Одновременно на территории Украины задержан лидер данной преступной группировки", — говорится в сообщении.