Полиция рассказала о задержанном после теракта в Стокгольме мужчине

СТОКГОЛЬМ, 8 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция Швеции подтвердила личность задержанного по подозрению в теракте, совершенном в пятницу в центре Стокгольма, сказал глава полицейского управления Швеции Дан Элиассон на встрече с журналистами.

"Мы знаем, что задержанный из Узбекистана и ему 39 лет", — сказал Элиассон.

Полиция в пятницу вечером задержала мужчину по делу о теракте. Рано утром в субботу стало известно, что его задержание продлено. Ранее не исключалось, что именно он и был водителем грузовика. СМИ сообщали, что задержанному 39 лет и он из Узбекистана. Элиассон подтвердиол эту информацию.

"У нас нет подозрений, что мы задержали не того подозреваемого", — сказал Дан Элиассон.

По неподтвержденным в полиции данным, во время обыска в грузовике в сумке обнаружено неразорвавшееся взрывное устройство.

"Полиция обнаружила предмет в грузовике и занимается его анализом, подтвердить, что это взрывное устройство или другое взрывоопасное вещество, полиция пока не может в ожидании анализа", — сказал он на встрече с журналистами.

В пятницу в 14.53 местного времени (15.53 мск) на высокой скорости грузовик начал наезжать на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. В результате наезда грузовика погибли четыре человека.