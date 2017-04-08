Полиция рассказала о задержанном после теракта в Стокгольме мужчине
15:0108.04.2017
(обновлено: 15:15 08.04.2017)
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СТОКГОЛЬМ, 8 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Полиция Швеции подтвердила личность задержанного по подозрению в теракте, совершенном в пятницу в центре Стокгольма, сказал глава полицейского управления Швеции Дан Элиассон на встрече с журналистами.
"Мы знаем, что задержанный из Узбекистана и ему 39 лет", — сказал Элиассон.
Полиция в пятницу вечером задержала мужчину по делу о теракте. Рано утром в субботу стало известно, что его задержание продлено. Ранее не исключалось, что именно он и был водителем грузовика. СМИ сообщали, что задержанному 39 лет и он из Узбекистана. Элиассон подтвердиол эту информацию.
"У нас нет подозрений, что мы задержали не того подозреваемого", — сказал Дан Элиассон.
По неподтвержденным в полиции данным, во время обыска в грузовике в сумке обнаружено неразорвавшееся взрывное устройство.
"Полиция обнаружила предмет в грузовике и занимается его анализом, подтвердить, что это взрывное устройство или другое взрывоопасное вещество, полиция пока не может в ожидании анализа", — сказал он на встрече с журналистами.
В пятницу в 14.53 местного времени (15.53 мск) на высокой скорости грузовик начал наезжать на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. В результате наезда грузовика погибли четыре человека.
Террористический акт произошел днем в пятницу на главной пешеходной улице Стокгольмана - Дроттнинггатан.
По словам очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости въехал в толпу гуляющих людей.
Машина остановилась лишь в тот момент, когда врезалась в витрину одного из магазинов.
Место происшествия сразу было оцеплено полицией.
После того, как появилась информация о произошедшем, в городе сразу закрыли метро.
Полиция Швеции сообщила о трех погибших и восьми пострадавших в результате нападения в центре столицы.
Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в Стокгольме, был угнан в пятницу утром, когда водитель разгружал товар, доставленный в один из ресторанов города.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен выступил с заявлением, в котором назвал произошедшее в центре шведской столицы терактом.
Через час после нападения стало известно, что правоохранительным органам удалось задержать водителя грузовика, однако позже полиция опровергла эту информацию.
Король Швеции Карл XVI Густав выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что вся королевская семья шокирована информацией о произошедшем. Монарх выразил соболезнования пострадавшим в результате нападения.
После инцидента с наездом грузовика на людей полиция распорядилась эвакуировать центральный вокзал Стокгольма. Движение поездов было приостановлено.
Посольство России в Стокгольме в данный момент выясняет, были ли россияне среди пострадавших при наезде грузовика на толпу в центре города.