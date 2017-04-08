В Молдавии задержали восемь человек после покушения на лидера Демпартии

КИШИНЕВ, 8 апр — РИА Новости. На территории Молдавии обезврежена преступная группировка, готовившая заказное убийство главы Демпартии республики Владимира Плахотнюка, заявил в субботу на брифинге замглавы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виталий Бусуйок.

"Мы подтверждаем, что писала пресса. Целью преступников был Владимир Плахотнюк… На территории Молдавии 7 апреля задержаны восемь человек, из которых шестеро — граждане Молдавии и еще двое — граждане Украины. Большинство из них привлекались к уголовной ответственности за различные преступления, в том числе тяжкие", — сказал прокурор, добавив, что следственные мероприятия еще продолжаются.

Он отметил, что за каждым из этих людей была закреплена определенная роль. Говоря о заказчиках, прокурор подчеркнул, на данном этапе установлено, что речь идет о двух гражданах Молдавии, один из которых находится в Москве.

"Благодаря следственным мероприятиям установлена связь между преступной группировкой на территории Молдавии и одним из заказчиков, который находится в Москве. Он, кстати, является преступным авторитетом как в Молдавии, так и в Российской Федерации", — сказал Бусуйок.

Он подчеркнул, что в интересах следствия не может сообщить всех подробностей и имена фигурантов дела, отметив, что задержанным грозит от 15 до 20 лет заключения.

По его словам, в результате многочисленных обысков изъяты четыре гранаты, два пистолета с глушителями, рации, а также мобильные телефоны для одноразового использования, компьютеры, документы, которые важны для следствия. Кроме того, как сообщил Бусуйок, операция по задержанию проводилась совместно с правоохранительными органами Украины. Как отметил молдавский прокурор, следствие располагает информацией о том, что известный в преступном мире гражданин Украины получил заказ на убийство Плахотнюка за 200 тысяч долларов, половина этой суммы была выплачена в качестве аванса.

"На территории Украины правоохранительными органами параллельно задержаны девять человек", — отметил прокурор.

Владимир Плахотнюк — бизнесмен и лидер Демократической партии Молдавии, которая является ядром проевропейского парламентского большинства. Ранее занимал пост вице-спикера парламента республики. Его кандидатура предлагалась на пост премьер-министра страны.