В ЛНР заявляют о прибытии партии техники ВСУ в Донбасс

ЛУГАНСК, 8 апр — РИА Новости. Новая партия техники ВС Украины прибыла в Донбасс, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Установлено прибытие на железнодорожную станцию Артемовск-2 очередной партии техники ВСУ, среди которой 152-миллиметровые самоходные артустановки 2С3 "Акация", БТР и 30 танков", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что помимо подвоза техники выявлено проведение инженерно-строительных работ по дооборудованию и постройке военных объектов и вертолетных площадок армейской авиации в зоне ответственности 25 бригады в районе населенного пункта Троицк Донецкой области.

"Нарушение минских соглашений с украинской стороны фиксируют и представители Миссии ОБСЕ", — заявил спикер.

По его словам, наблюдатели ОБСЕ в очередной раз посетили постоянные места хранения вооружения ВСУ и отметили, что в местах хранения отсутствовали 105 танков, семь буксируемых гаубиц Д-44, семнадцать 82-миллиметровых и четыре 120-миллиметровых миномета.

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