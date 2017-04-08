МИД ответил на сообщения о визите российских военных в лагерь талибов

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. МИД России называет недостоверной информацию ряда афганских СМИ о том, что российская военная делегация посетила тренировочные лагеря талибов на территории пакистанского региона Северный Вазиристан на северо-западе страны, говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что в ряде афганских СМИ появились "инсинуации" "о якобы имевшем место посещении российской военной делегацией талибских тренировочных лагерей в пограничном с Афганистаном политагентстве Северный Вазиристан".

"Российская делегация во главе с замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковником С.Ю.Истраковым провела в Равалпинди (Пакистан) очередной раунд двусторонних штабных консультаций. Акцент был сделан на обсуждении перспектив регионального взаимодействия в деле купирования угроз, исходящих от международных террористических группировок. Пакистанская сторона организовала презентацию на тему "Развитие ситуации в сфере безопасности в ИРП". Демонстрировались результаты проводимой с 2014 года в Северном Вазиристане и Хайбере контртеррористической операции "Зарб-е-Азб" ("Удар меча"). Россиянам была предоставлена возможность посетить столицу политагентства Северный Вазиристан г.Мираншах, где им были показаны районы города, освобожденные от террористов", — говорится в комментарии.

В МИД также отметили, что "Россия продолжит оказывать Пакистану содействие, нацеленное на укрепление контртеррористического потенциала этой страны".