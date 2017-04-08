В Донецке в частном доме произошел пожар после попадания снаряда

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (71)

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пожар в доме в Петровском районе Донецка произошел в пятницу из-за попадания снаряда, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС самопровозглашенной ДНР.

"На улице Зеленый Гай произошел пожар в частном домовладении, в результате которого частично уничтожена кровля", — сообщили в МЧС ДНР.

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