КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО на 2017 год, которая предусматривает развитие политического диалога и наращивание всеобъемлющего практического сотрудничества, сообщает пресс-служба украинского президента в субботу.

"Президент Петр Порошенко подписал указ "Об утверждении годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2017 год". Программа на 2017 год существенно обновлена и усовершенствована. Документ подготовлен в соответствии с новым порядком разработки годовых национальных программ сотрудничества Украины с НАТО и оценивания результатов их выполнения, который был утвержден президентом Украины 7 декабря 2016 года", — сообщает пресс-служба.

На сайте также опубликован соответствующий указ Порошенко.

По данным пресс-службы, данная программа включает мероприятия по проведению реформ во всех важных сферах функционирования государства: от сектора безопасности и обороны в ключевых социально-политических и правовых реформ, борьбы с коррупцией и децентрализации. Целью этих преобразований является приближение Украины к стандартам НАТО.

Также сообщается, что данная программа предусматривает "дальнейшее развитие политического диалога Украины с НАТО и наращивание всеобъемлющего практического сотрудничества с альянсом с привлечением экспертных, финансовых, материально-технических и других возможностей НАТО и государств-членов организации для усиления обороноспособности Украины и возможностей противодействовать продолжающейся российской агрессии".

Программа также направлена на выполнение решений, принятых по результатам заседания Комиссии Украина — НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве. В частности, речь идет об усилении поддержки Украины путем реализации комплексного пакета помощи НАТО для Украины, в том числе проектов в рамках соответствующих трастовых фондов НАТО.

Украина и НАТО завершают работу над годовой программой сотрудничества, сейчас Киев ждет от альянса одобрения наработанного документа, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью украинскому "Пятому каналу" в среду вечером.

В декабре украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что Украина и НАТО готовят годовую программу сотрудничества, в которой будет заложен всеобъемлющий пакет помощи альянса стране.

"Мы сейчас, по сути, подошли к завершению работы над годовой национальной программой сотрудничества между Украиной и НАТО, она сейчас на изучении у наших партнеров из стран НАТО. После того, как мы получим их окончательные отзывы, замечания или, наоборот, поддержку, то тогда эта национальная программа будет утверждена правительством и передана на подпись президенту", — сказала вице-премьер.

Она отметила, что в этому году впервые эту программу решили сделать в другом ключе, нежели делали многие предыдущие годы — вместо перечня мероприятий разных ведомств Украины с НАТО теперь это будет, по сути, план действий в реформах Украины в секторе безопасности и обороны. По ее словам, в рамках этой программы Украина сможет использовать ресурсы, которые могут ей предложить страны НАТО.

Национальная программа сотрудничества Украина-НАТО определяет общие политические цели партнерства сторон и направления взаимодействия: международные операции по поддержанию мира, борьба с терроризмом, контроль над вооружениями, экологическая безопасность. Программа отображает ключевые шаги в процессе осуществления политических, экономических и социальных реформ в стране, основные элементы политики в сфере национальной безопасности и обороны. Кроме того, она определяет цели, задачи и практические мероприятия по реформированию сектора безопасности и обороны, а также повышению уровня обороноспособности Украины.